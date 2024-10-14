🇯🇵 В Японии, кажется, не собираются отказываться от идеи нового премьер-министра Сигэру Исибы по созданию аналога НАТО в регионе.
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🇯🇵 В Японии, кажется, не собираются отказываться от идеи нового премьер-министра Сигэру Исибы по созданию аналога НАТО в регионе.
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