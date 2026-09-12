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Царьград

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Трамп заявил о скором завершении войны США с Ираном

Трамп заявил о скором завершении войны США с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о скором завершении конфликта с Ираном, что может привести к снижению цен на нефть.

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