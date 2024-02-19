ТАСС: В Авдеевке осталось много пожилых людей, нуждающихся в медицинской помощи

Представители Министерства обороны Российской Федерации поделились информацией о том, что, даже на фоне того, что военнослужащие РФ оказали населению Авдеевки необходимую медицинскую помощь, на территории города вплоть до настоящего момента остается большое количество пожилых людей.
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