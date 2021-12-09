Bloomberg (США): Байдену остается лишь догадываться о конечных целях Путина на Украине

— Последствия двухчасовых переговоров лидеров России и США станут ясны спустя месяцы — Путин не дал обещание отвести войска от украинской границы Переговоры между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным по видеосвязи длились около двух часов.
— Последствия двухчасовых переговоров лидеров России и США станут ясны спустя месяцы — Путин не дал обещание отвести войска от украинской границы Переговоры между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным по видеосвязи длились около двух часов.
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