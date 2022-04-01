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Дополнительные средства на питание дошколят повысили рейтинг мэра

Дополнительные средства на питание дошколят повысили рейтинг мэра

Опубликованы результаты недели для глав территорий. Телеграм-канал «Глав.Индекс» представил рейтинг мэров Челябинской области по итогам завершающейся недели.

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