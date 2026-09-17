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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тедеев о Дзюбе: «Уверен, Артем сейчас усилил бы и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо». Он и в 38 способен играть на высоком уровне – если не 90 минут, то 60 точно»

Бывший главный тренер « Акрона » считает, что Артем Дзюба способен усилить любой топ-клуб РПЛ . Нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из тольяттинского клуба по окончании прошлого сезона.

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