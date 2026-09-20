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Мировое обозрение

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«Птицы» выжигают дорогу пехоте: ВС РФ приближаются к украинскому «поясу крепостей»

«Птицы» выжигают дорогу пехоте: ВС РФ приближаются к украинскому «поясу крепостей»

Российские войска продолжают методичное продвижение на подступах к Дружковке, где ключевую роль в расчистке пути для пехоты играют расчёты беспилотников.

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