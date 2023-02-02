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Скабелка об 1:2 от «Ак Барса»: «Барыс» проделал хорошую работу, но за это очки не дают»

Главный тренер «Барыса» подвел итоги матча с «Ак Барсом» (1:2). «Конечно, все разочарованы результатом.

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