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НБКИ: в России банки отклонили 85,4% заявок на POS-кредиты в августе

НБКИ: в России банки отклонили 85,4% заявок на POS-кредиты в августе

Доля отказов по заявкам на POS-кредиты в России в августе 2026 года достигла 85,4%. За год показатель вырос на 2,1 процентного пункта.

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