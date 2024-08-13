В Песках за десять лет так и не смогли построить объект общепита

Берег Онежского озера в Петрозаводске уродует безобразная ограда Текст, фото: Антонина Кябелева В местечке Пески в Петрозаводске берег Онежского озера на протяжении многих лет уродует покосившийся от времени металлический забор зеленоватого оттенка.