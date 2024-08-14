ВТБ выявил схемы работы «патентных троллей»

ВТБ и компания по защите интеллектуальных прав «Онлайн Патент» выявили наиболее распространенные схемы мошенничества, по которым у предпринимателей вымогают деньги за использование чужого товарного знака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии