В МВД рассказали подробности поджога горно-алтайской подстанции

На 20-летнего подозреваемого завели уголовное дело В Горно-Алтайске возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге местной подстанции, произошедшем 20 марта.
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