Высший законодательный орган Китая проверит исполнение 5 законов в этом году - доклад

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Высший законодательный орган Китая в этом году проверит исполнение пяти законов, говорится в докладе о работе ПК Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/, представленном в пятницу на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва.
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