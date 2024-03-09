Высший законодательный орган Китая проверит исполнение 5 законов в этом году - доклад

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Высший законодательный орган Китая в этом году проверит исполнение пяти законов, говорится в докладе о работе ПК Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/, представленном в пятницу на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва.