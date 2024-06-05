Десять районов Петербурга получили ордера на объекты комфортной городской среды

В итоге появится 58 современных общественных пространств В Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Невском, Петродворцовом и Пушкинском районах уже в этом году появится 30 скверов, площадок и других объектов, сообщили сегодня в пресс-службе ГАТИ.