Происшествия

12 подписчиков

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Давно пора некоторых "слуг народа" отправить на конюшню и показательно выпороть... 🤔Председателем Сле...
  • Meerflieger
    «Моя полиция – моя Россия!»(с)  Намёк на то, что Россия - полицейское государство? Или что для полицейских только их ...В День России под...
  • Наташа Леонтьева
    Наконец то! Город уничтожается - мусор, сосульки - нет, они не утренний пейзаж портят, они крушат! А изничтожение хар...Председатель СК Р...

В Республике Коми «Родительский патруль» и сотрудники полиции на страже детской безопасности

В рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники Госавтоинспекции г. Воркуты совместно с родительским патрулем МБДОУ ДС № 26 напомнили участникам дорожного движения об основных правилах при движении по дорогам в зимний период.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх