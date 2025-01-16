Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Опубликованы документы о смертельных переливаниях крови в Освенциме

Опубликованы документы о смертельных переливаниях крови в Освенциме

Министерство обороны РФ показало рассекреченные документы из фондов Центрального архива, посвященные 80-летию Висло-Одерской стратегической наступательной операции и освобождению Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.

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