Опубликованы документы о смертельных переливаниях крови в Освенциме

Министерство обороны РФ показало рассекреченные документы из фондов Центрального архива, посвященные 80-летию Висло-Одерской стратегической наступательной операции и освобождению Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.
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