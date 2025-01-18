Cybertruck и Ford F-150 разбиваем в «дребезги» – проверяем надежность

Краш-тест в «полевых условиях» – вот это да! Смысл в том, чтобы испытать на «полную катушку» пикапы Cybertruck и Ford F-150, когда они находятся в реальной эксплуатации и оказываются в чрезвычайных ситуациях.
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