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ЦЕРН модернизировал самый мощный в мире ускоритель частиц

ЦЕРН модернизировал самый мощный в мире ускоритель частиц

ЦЕРН модернизировал самый мощный в мире ускоритель частиц / © ЦЕРН   Это достижение стало важной вехой в реализации проекта High-Luminosity Large Hadron Collider (HiLumi LHC) — модернизированной версии Большого адронного коллайдера (БАК).

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