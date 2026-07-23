ЦЕРН модернизировал самый мощный в мире ускоритель частиц / © ЦЕРН Это достижение стало важной вехой в реализации проекта High-Luminosity Large Hadron Collider (HiLumi LHC) — модернизированной версии Большого адронного коллайдера (БАК).
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