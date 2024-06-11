Ученые выяснили, что слоны обращаются друг к другу по именам

Это является редким явлением среди животных.Исследователи из Университета Колорадо в США выявили, что дикие африканские слоны используют имена для общения друг с другом, что является редким явлением среди животных.
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