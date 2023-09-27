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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Поздняков о нейтральном статусе: «Если человек подписывается, он оформляет отречение от своей страны»

— Какие условия в декларациях для допуска на соревнования наших спортсменов лично вы считаете абсолютно неприемлемыми? — Абсолютно неприемлемыми считаю вообще любые формы деклараций.

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