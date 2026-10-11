Ефрейтор Беляев в одиночку потушил пожар и спас тяжелораненого товарища

Санитар отделения сбора и эвакуации раненых штурмовой роты гвардии ефрейтор Александр Беляев после атаки украинского FPV-дрона заметил возгорание рядом с наблюдательным пунктом, в одиночку потушил его и помог тяжелораненому сослуживцу.