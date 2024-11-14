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Александр Дудчак: Запад на грани революции, но Украину России не отдадут

Александр Дудчак: Запад на грани революции, но Украину России не отдадут

Не стоит ждать каких-либо бонусов от начавшихся на Западе разногласий по поводу России. Какие бы идеологические противоречия ни раздирали сейчас Запад, «отдавать Украину России» там никто не собирается, в этом США и Евросоюз едины.

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