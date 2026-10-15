В восточных регионах России уголь остается одним из основных источников как электрической, так и тепловой энергии.
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Вообще то электростанции на угле - даже не вчерашний, а позавчерашний день энергетики. Есть ещё ТЭЦы на мазуте. Где то в Московской области есть ТЭЦ на торфе. Вот не знаю, есть ли электростанции на ТБО (мусоросжигательный завод - электростанция)? Сейчас большинство электростанций работают на газе. Все они сжигают топливо, выбрасывая продукты сгорания в атмосферу, чем наносят вред экологии.