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«Обнуление» юга: мост в Затоке повержен, трафик с НАТО перекрыт

«Обнуление» юга: мост в Затоке повержен, трафик с НАТО перекрыт

  Операция по обнулению черноморской транспортной инфраструктуры Украины достигла кульминации: после массированных ударов по портам, которые привели к остановке морского трафика, российские Вооруженные силы поставили на стоп сухопутный южный транспортный коридор, уничтожив стратегический мост в Затоке Одесской области.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Молодцы, конечно. Хотя бы теперь это сделали, но...Всё это звучит как хвастовство на фоне каждодневных прилётов фашистских беспилотников на регионы России...
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