Кадры, от которых заржет даже моль! фото: Comedy Wildlife Photography AwardsПродолжаем и одновременно, увы, заканчиваем показывать вам потешных финалистов известного фотоконкурса комедийных снимков диких зверушек в их среде обитания — Comedy Wildlife Photography Awards.
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