Гельмут Марко: «Ферстаппен побеждает не из-за хорошей машины, но даже Макс не может пилотировать на пределе весь сезон»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко проанализировал скорость Макса Ферстаппена за рулем машины RB20. – Вы полагаете, что у «Ред Булл» уже не быстрейший болид, но Ферстаппен все еще способен переломить ситуацию и поэтому продолжает побеждать.