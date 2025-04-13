Фанаты Паши Техника испортили стену памяти Виктора Цоя

На Арбате появилось граффити в честь рэпера Паши Техника, который ушел из жизни 4 апреля. В результате акции его поклонников частично был закрашен портрет музыканта Виктора Цоя и его знаменитая цитата «Перемен требуют наши сердца».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии