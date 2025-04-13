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Фанаты Паши Техника испортили стену памяти Виктора Цоя

Фанаты Паши Техника испортили стену памяти Виктора Цоя

На Арбате появилось граффити в честь рэпера Паши Техника, который ушел из жизни 4 апреля. В результате акции его поклонников частично был закрашен портрет музыканта Виктора Цоя и его знаменитая цитата «Перемен требуют наши сердца».

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