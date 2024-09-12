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Буйный в цвете: «Алексей Моргунов. Среди первых» в Третьяковке

Буйный в цвете: «Алексей Моргунов. Среди первых» в Третьяковке

В Новой Третьяковке открылась выставка Алексея Моргунова, к 140-летию со дня рождения художника. Он прошел путь от авангарда до соцреализма и известен как один из создателей движения «февралисты», предшественников супрематизма и беспредметной живописи, куда также входил Казимир Малевич.

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