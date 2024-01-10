В Москве на 90 суток приостановили работу клуба Mutabor после вечеринки Ивлеевой

Суд установил, что на закрытом мероприятии нарушались санитарные нормыЛефортовский суд Москвы на 90 суток приостановил работу клуба Mutabor за нарушение санитарных норм на полуголой вечеринке Насти Ивлеевой.
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