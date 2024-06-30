Рейс будет: на онлайн-табло омского аэропорта появился завтрашний вылет в Усть-Ишим. Но официальной информации о том, где можно купить билеты, и сколько они стоят, до сих пор нет.
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Рейс будет: на онлайн-табло омского аэропорта появился завтрашний вылет в Усть-Ишим. Но официальной информации о том, где можно купить билеты, и сколько они стоят, до сих пор нет.