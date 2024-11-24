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Медики раскрыли симптомы нового заболевания среди вейперов

Медики раскрыли симптомы нового заболевания среди вейперов

Врачи рассказали о заболевании, которое вызывают электронные сигареты.Курение опасно в любом виде. Вейпы, которые многие считают альтернативой обычным сигаретам, способны вызывать опасное заболевание – о нем рассказали врачи ГКБ №5 города Уфа.

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