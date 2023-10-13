Против экс-советника офиса Зеленского Арестовича* завели уголовное дело на Украине 

Политик заявил, что Украина оказалась в “воронке”. Депутат Верховной рады Инна Совсун заявил в Сети о том, что на бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича* заведено уголовное дело.
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