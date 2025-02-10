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Царьград

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Жительница США научилась зарабатывать на мусоре до 10 тысяч долларов в месяц

Жительница США научилась зарабатывать на мусоре до 10 тысяч долларов в месяц

Самая дорогостоящая находка – пакет с элитной косметикой – была сделана около магазина Sephora.Жительница американского штата Техас по имени Элла Роуз нашла способ зарабатывать на своём необычном увлечении - поиске ценных вещей в мусоре.

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