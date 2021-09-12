«Быстрого эффекта не будет»: эксперты оценили роль Китая в Афганистане

Приход к власти в Афганистане "Талибана" (запрещенная в России террористическая группировка) не только создает риски для региона, но и открывает определенные новые — хотя пока и весьма туманные, — перспективы для внешних заинтересованных игроков.
Приход к власти в Афганистане "Талибана" (запрещенная в России террористическая группировка) не только создает риски для региона, но и открывает определенные новые — хотя пока и весьма туманные, — перспективы для внешних заинтересованных игроков.
Свежие комментарии