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  • Сергей
    Не успеет - на кол!!!!В Сочи житель Ека...
  • Сергей
    Дай ему терку и 3 минуты на то чтоб свел все тату!!!!В Сочи житель Ека...
  • Леонид -
    А зачем оправдываться, они же не оправдываются ни за Белгород, ни за Севастополь, да и вообще ни за чтоШокирующая правда...

В Киеве полностью разрушены три подстанции ДТЭК: к чему призвали срочно готовиться в НАТО?

В Киеве полностью разрушены три подстанции ДТЭК: к чему призвали срочно готовиться в НАТО?

Ранее в Киеве был озвучен сценарий полного падения энергетики в зимние месяцы. После сегодняшних ударов стало известно, что в Киеве полностью разрушены три трансформаторные подстанции ДТЭК, об этом сообщила компания.

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