В Киеве полностью разрушены три подстанции ДТЭК: к чему призвали срочно готовиться в НАТО?

Ранее в Киеве был озвучен сценарий полного падения энергетики в зимние месяцы. После сегодняшних ударов стало известно, что в Киеве полностью разрушены три трансформаторные подстанции ДТЭК, об этом сообщила компания.
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