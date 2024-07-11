В России хотят запретить курение на остановках и возле магазинов

МОСКВА, 11 июля, ФедералПресс. Депутаты Госдумы готовят законопроект, который запретит курение на остановках общественного транспорта, у магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах, и в 5 метрах от них.
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