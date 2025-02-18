Во Франции призвали Европу занять наступательную позицию

Европа должна занять наступательную позицию в плане защиты своих стратегических интересов в свете заявлений США, в отношениях с которыми наступают перемены, а также продолжать защищать Украину и наращивать военный бюджет, заявил министр по делам заморских территорий Франции Мануэль Вальс.