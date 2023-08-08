Кинулись оправдываться: Русофобка Собчак подвела мамашу под монастырь

Татьянка Яцук

Борзометры у этих двух мерзавок уже раскалились и зашкалили, причём давно. Не удивлюсь, если у мамани и в ФСБ есть "свои люди", которые глаза закроют на все выходки и дадут любой карт-бланш этим негодяйкам....