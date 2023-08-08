В нашей стране много разных сомнительных организаций, но самой сомнительной на наш взгляд, если конечно её можно назвать "организацией", является Совет Федерации.
Кинулись оправдываться: Русофобка Собчак подвела мамашу под монастырь
Комментарии
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Татьянка Яцук
Борзометры у этих двух мерзавок уже раскалились и зашкалили, причём давно. Не удивлюсь, если у мамани и в ФСБ есть "свои люди", которые глаза закроют на все выходки и дадут любой карт-бланш этим негодяйкам....
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1 час.
Vlad Snegin
Думаю у этой старой суки где то припрятана интересная папочка.
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1 час.
Тим Ски
Две кобылы показывают, как надо жить. Не тошно, граждане?
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30 мин.
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