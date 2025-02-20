«Клика фон дер Ляйен будет против любого смягчения». Сийярто в Вашингтоне лоббирует снятие санкций против России

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто обсудил на встрече в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом возможность отмены некоторых санкций против России в области энергетики.
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