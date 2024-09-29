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Сергей Лавров: Россия исходит из того, что Запад услышал слова Путина по ядерной доктрине

Сергей Лавров: Россия исходит из того, что Запад услышал слова Путина по ядерной доктрине

Реакция запада на ядерную доктрину будет понятна по решениям Запада по Украине.То, понял ли Запад сигнал России на изменение ядерной доктрины, станет понятно по тому, дадут ли Киеву разрешение на удары вглубь России.

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