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'Chexit': Global Asset Managers Are Fleeing China

'Chexit': Global Asset Managers Are Fleeing China

'Chexit': Global Asset Managers Are Fleeing China Authored by Anders Corr via The Epoch Times, Fidelity International (FIL) is reportedly the latest fund manager to plan a pullout from its China fund.

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