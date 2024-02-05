Спикер Палаты представителей США обещает "похоронить" проект бюджета о безопасности границ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.
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