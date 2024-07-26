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Юрист Чирикова: дачники могут получить штраф за сброс и сжигание мусора

Юрист Чирикова: дачники могут получить штраф за сброс и сжигание мусора

По словам старшего преподавателя РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Чириковой, за сжигание и сброс мусора дачники могут столкнуться со штрафами от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 40 тысяч — для должностных лиц и даже до 400 тысяч — для юридических.

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