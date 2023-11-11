Заслуженный тренер России Плющев – о неудачах СКА в КХЛ: «Кризис серьёзный»

После 27 матчей «армейцы» находятся на восьмом месте в таблице Западной конференции лиги. Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что петербургский клуб СКА находится в серьёзном игровом кризисе.
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