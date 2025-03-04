Попович: Если что-то хорошо работает – уничтожь это, чтобы потом потратить деньги и время на восстановление

Бывший министр образования Корнелиу Попович прокомментировал инициативу правительства по созданию Национального института государственной администрации и управления – спустя два с половиной года после упразднения под руководством премьер-министра Натальи Гаврилицы Академии государственного управления, сообщает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии