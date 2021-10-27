Украинский Ощадбанк обжаловал в суде Франции отказ в иске к РФ на 1,3 млрд долларов

В Кассационный суд Франции поступила жалоба Ощадбанка, государственного сберегательного банка Украины, на решение Апелляционного суда Парижа, отказавшегося взыскивать с России более 1,3 млрд долларов, говорится на сайте финансовой организации.
В Кассационный суд Франции поступила жалоба Ощадбанка, государственного сберегательного банка Украины, на решение Апелляционного суда Парижа, отказавшегося взыскивать с России более 1,3 млрд долларов, говорится на сайте финансовой организации.
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