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Украинский Ощадбанк обжаловал в суде Франции отказ в иске к РФ на 1,3 млрд долларов

В Кассационный суд Франции поступила жалоба Ощадбанка, государственного сберегательного банка Украины, на решение Апелляционного суда Парижа, отказавшегося взыскивать с России более 1,3 млрд долларов, говорится на сайте финансовой организации.

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