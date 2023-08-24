В 25 лет Саша встретил женщину, о которой мечтает каждый мужчина. Темпераментная, стройная, Вера не просто отвечала на его сексуальную инициативу.
Женщина, которой нужен секс каждый день
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
В статье не раскрываются детали, но вполне резонно можно допустить, что этот мужчина ежедневно эякулировал - сбрасывал семя. И делал это десятилетиями! Согласно даосам, и аналогичным традициям, частый секс вполне хорошее дело, но это вовсе не значит, что это предполагает каждый раз эякулировать. И чем мужчина старше, тем без вреда для здоровья он может позволить себе эякулировать реже. Потому, этому мужчине можно посоветовать почитать даосов относительно того, как овладеть мастерством секса без эякулирования. Это не так уж и сложно.
Ответить
6 час.
Karmadon
"Она и сама проявляла энтузиазм, завлекая парня то в примерочную, то в кусты, то на люстру". Секс на люстре?.. Ролик – в студию!
Ответить
5 час.
Владимир Соколов
между деньгами и семьей он выбрал деньги))
Ответить
1 час.
Свежие комментарии