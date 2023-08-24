Женщина, которой нужен секс каждый день

В

Воробей

В статье не раскрываются детали, но вполне резонно можно допустить, что этот мужчина ежедневно эякулировал - сбрасывал семя. И делал это десятилетиями! Согласно даосам, и аналогичным традициям, частый секс вполне хорошее дело, но это вовсе не значит, что это предполагает каждый раз эякулировать. И чем мужчина старше, тем без вреда для здоровья он может позволить себе эякулировать реже. Потому, этому мужчине можно посоветовать почитать даосов относительно того, как овладеть мастерством секса без эякулирования. Это не так уж и сложно.