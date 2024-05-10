В Британии назвали «демонстрацией идиотизма» изъятие активов России

Каммингс: Запад демонстрирует свой идиотизм изъятием российских активов Бывший старший специальный советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс рассказал, что изъятие активов Москвы лишь демонстрирует российскому президенту Владимиру Путину идиотизм политиков западных государств.
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