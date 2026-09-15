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Царьград

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Житель Москвы угнал мотоцикл "Днепр", завести который не смогли

Житель Москвы угнал мотоцикл "Днепр", завести который не смогли

На юге Москвы безработный Иван Алёшкин и его сообщник Никита Сазонов угнали мотоцикл "Днепр" у продавца, не сумев завести его при осмотре.

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