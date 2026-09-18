«Монстр: История Лиззи Борден»: дата выхода, сюжет и актёрский состав четвёртого сезона

Вселенная «Монстра» Райана Мёрфи пополняется новой историей. Четвёртый сезон популярной криминальной антологии, получивший название «Монстр: История Лиззи Борден», вышел на Netflix 17 сентября и впервые посвящён женщине, оказавшейся в центре одного из самых известных уголовных дел в истории США.
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